Bendtner | “Tutti nel calcio conoscono qualcuno che è stato con una prostituta Una volta…”

È uno dei calciatori più controversi degli ultimi anni. Nicklas Bendtner ha pubblicato la sua autobiografia, 'Both Sides', dove racconta molti aneddoti, alcuni davvero piccanti. In alcuni stralci pubblicati dal Sun, il danese dice che molti si rivolgono alle prostitute perché "meno rischioso" rispetto ai normali appuntamenti con le donne. "Credimi, tutti nel mio settore hanno sentito da qualcuno che ne è stato coinvolto, specialmente in Inghilterra dove c'è una grande tradizione nel condividere le tue storie pubblicamente", spiega l'attaccante. È meno rischioso che stare con altre ragazze. Difficilmente osi andare con una ragazza conosciuta normalmente. Non quando sei un calciatore famoso".

