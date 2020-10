Barkyn offre congedo parentale a chi prende un cane

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)è la prima azienda in Italia a offrire unretribuito ai dipendenti che accolgono un animale domestico Un italiano su tre considera il proprio animale domestico come un figlio (*), un vero e proprio componente della propria famiglia. L’evoluzione di questa particolare sensibilità verso gli animali è in linea con i principi… L'articolo Corriere Nazionale.