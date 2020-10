Antonella Clerici, il commosso ricordo di De Laurentiis in diretta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questa mattina, nel corso della diretta su Rai 1, Antonella Clerici riceve l’inaspettata notizia della morte di De Laurentiis. Il commosso ricordo del giornalista scomparso Questa mattina, nel corso della trasmissione “È sempre mezzogiorno“, Antonella Clerici ha ricordato con commozione il collega giornalista Gianfranco De Laurentiis appena scomparso. La conduttrice di Rai 1 ha appreso l’inaspettata notizia durante la pubblicità del suo quotidiano programma televisivo. Con fatica è riuscita a trattenere le lacrime durante il ricordo del collega e mentore appena scomparso. Queste le parole di Antonella Clerici: “Oggi mi sentivo ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Questa mattina, nel corso dellasu Rai 1,riceve l’inaspettata notizia della morte di De. Ildel giornalista scomparso Questa mattina, nel corso della trasmissione “È sempre mezzogiorno“,ha ricordato con commozione il collega giornalista Gianfranco Deappena scomparso. La conduttrice di Rai 1 ha appreso l’inaspettata notizia durante la pubblicità del suo quotidiano programma televisivo. Con fatica è riuscita a trattenere le lacrime durante ildel collega e mentore appena scomparso. Queste le parole di: “Oggi mi sentivo ...

