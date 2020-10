Addio a Gianfranco De Laurentiis, storico volto dello sport in Rai (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - E' morto all'età di 81 anni Gianfranco De Laurentiis, volto storico del giornalismo sportivo della Rai. Romano, continuava a collaborare da remoto con la Domenica sportiva, che aveva condotto nella stagione '94-'95. Tra le sue trasmissioni, Eurogol, prima rubrica sulle Coppe europee nata nel '77, e i rotocalchi Domenica Sprint e Dribbling. Una carriera nelle trasmissioni sportive Rai Dopo gli inizi al Corriere della Sera, de Laurentiis e' arrivato in Rai nel 1972, ricoprendo anche il ruolo di direttore della Tgs, la testata giornalistica sportiva, e occupandosi spesso di calcio attraverso la conduzione di trasmissioni seguite da milioni di italiani come 'La Domenica sportiva', 'EuroGol', 'Diretta ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - E' morto all'età di 81 anniDedel giornalismoivo della Rai. Romano, continuava a collaborare da remoto con la Domenicaiva, che aveva condotto nella stagione '94-'95. Tra le sue trasmissioni, Eurogol, prima rubrica sulle Coppe europee nata nel '77, e i rotocalchi Domenica Sprint e Dribbling. Una carriera nelle trasmissioniive Rai Dopo gli inizi al Corriere della Sera, dee' arrivato in Rai nel 1972, ricoprendo anche il ruolo di direttore della Tgs, la testata giornalisticaiva, e occupandosi spesso di calcio attraverso la conduzione di trasmissioni seguite da milioni di italiani come 'La Domenicaiva', 'EuroGol', 'Diretta ...

