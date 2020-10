#14/10/2020 Ippicanews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) OGGI - Ore 18.25 TQQ a Roma, t, 9ª corsa, m. 1640, Jackpot: Quinté 2.553,74 euro . Favoriti: 3-12-15-5-1. Sorprese: 7-4-14. Inizio convegno alle 14.40. Corse anche a Milano, ost/g, 13.40,, Aversa,... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) OGGI - Ore 18.25 TQQ a Roma, t, 9ª corsa, m. 1640, Jackpot: Quinté 2.553,74 euro . Favoriti: 3-12-15-5-1. Sorprese: 7-4-14. Inizio convegno alle 14.40. Corse anche a Milano, ost/g, 13.40,, Aversa,...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #14 2020 Usa: l’indagine sulla dissecretazione dei documenti riservati si chiude senza incriminazioni

New York, 14 ott 04:54 - (Agenzia Nova) - Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato la conclusione di una indagine sulle richieste, da parte dell’amministrazione Obama, di dissecretare i nomi di ...

Usa: Trump elogia il giudice Barrett in udienza al Senato

New York, 14 ott 01:37 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha elogiato la sua candidata della Corte Suprema Amy Coney Barrett per la performance davanti alla Commissione ...

New York, 14 ott 04:54 - (Agenzia Nova) - Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato la conclusione di una indagine sulle richieste, da parte dell’amministrazione Obama, di dissecretare i nomi di ...New York, 14 ott 01:37 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha elogiato la sua candidata della Corte Suprema Amy Coney Barrett per la performance davanti alla Commissione ...