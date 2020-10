“100 morti al giorno per COVID-19 tra un paio di settimane” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri il bollettino del ministero della Salute che fotografa la situazione giornaliera del Coronavirus in Italia ha fornito un dato inquietante: in un solo giorno i pazienti in terapia intensiva sono diventati 62 in più. Cosa sta succedendo? Ieri Carlo Palermo, segretario dell’Anaao, il principale sindacato dei medici ospedalieri spiegava “Oggi, con 5.000 contagi al giorno di cui una trentina finisce in terapia intensiva potremmo reggere 5 o 6 mesi, anche se qualche problema già lo vediamo sul versante dei reparti COVID di degenza ordinaria, dove in alcune aree c’è gia’ sofferenza. Se peggiorerà, e passiamo a 60 o 90 terapie intensive in piu’ al giorno, vuol dire avere 2-3.000 casi gravi in piè al mese. Tenendo conto che oggi i posti letto sono in tutto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri il bollettino del ministero della Salute che fotografa la situazione giornaliera del Coronavirus in Italia ha fornito un dato inquietante: in un soloi pazienti in terapia intensiva sono diventati 62 in più. Cosa sta succedendo? Ieri Carlo Palermo, segretario dell’Anaao, il principale sindacato dei medici ospedalieri spiegava “Oggi, con 5.000 contagi aldi cui una trentina finisce in terapia intensiva potremmo reggere 5 o 6 mesi, anche se qualche problema già lo vediamo sul versante dei repartidi degenza ordinaria, dove in alcune aree c’è gia’ sofferenza. Se peggiorerà, e passiamo a 60 o 90 terapie intensive in piu’ al, vuol dire avere 2-3.000 casi gravi in piè al mese. Tenendo conto che oggi i posti letto sono in tutto ...

