VIDEO | Montecitorio si tinge di viola per la lotta al tumore al seno (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – Stasera alle 20 la facciata di Montecitorio si tinge di viola in occasione della giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno. Presentando l’iniziativa a cui prenderà parte anche il presidente della Camera Roberto Fico, Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari sociali della Camera, spiega, in conferenza stampa, che si tratta di un modo per “accendere un faro su una patologia che interessa 37 mila donne in Italia, su cui tante cose sono state fatte ma il Parlamento può fare ancora molto”. Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – Stasera alle 20 la facciata di Montecitorio si tinge di viola in occasione della giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno. Presentando l’iniziativa a cui prenderà parte anche il presidente della Camera Roberto Fico, Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari sociali della Camera, spiega, in conferenza stampa, che si tratta di un modo per “accendere un faro su una patologia che interessa 37 mila donne in Italia, su cui tante cose sono state fatte ma il Parlamento può fare ancora molto”.

Montecitorio : Tra poco in Aula la relazione della Commissione #Bilancio sul #RecoveryFund. Dalla ricezione delle linee guida del… - Roberto_Fico : Un messaggio chiaro e forte: fate in fretta perché l'emergenza climatica è ora. Non si possono rinviare scelte stra… - Montecitorio : #9ottobre 1963 - Una frana crea l'onda anomala che invade la valle del #Vajont, al confine tra #Friuli e #Veneto. D… - annamariabeatr6 : RT @giobandnere: Enrico Montesano protesta a Montecitorio (senza mascherina): «Ha ragione Trump» - AURORA65388938 : RT @RepubblicaTv: Roma, polizia ferma Montesano senza mascherina e lui sbotta: 'E' sequestro di persona!': Intervenuto insieme a Salvini al… -