Usa 2020, in rete la paura di un guerra civile (Di martedì 13 ottobre 2020) Più che una campagna elettorale, quella americana, assomiglia sempre di più a un'operazione di propaganda militare. Gli avversari politici sono diventati nemici dello stato da abbattere e le vittime del virus un macabro conteggio di cittadini uccisi da un'amministrazione terrorista.La rete è diventata il terreno dove i team digitali alzano i toni dello scontro per radicalizzare ancora di più i militanti e per far breccia negli indecisi tagliati fuori dal dibattito politico tradizionale. Può sembrare incredibile ma negli states inizia a serpeggiare la paura di una guerra civile una volta concluse le elezioni.Oltre a essere certificato da alcuni sondaggi, il timore di atti di tipo militare sta nascendo in seguito all'insorgere di alcune vicende oscure che coinvolgono ...

