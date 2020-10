Uganda | la plastica nel fiume Mpanga la toglie Coca Cola

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il regno ugandese di Tooro ha siglato nei giorni scorsi un accordo conper salvare ildall’inquinamento didi cui da anni è vittima. La partnership prevede, oltre a un finanziamento di 20 milioni di scellini ugandesi (più di 5.400 euro) per la pulizia del, anche attività per sensibilizzare la popolazione sui danni all’ambiente che lo sversamento incontrollato di rifiuti può causare. Il progetto durerà da ottobre a dicembre, con l’obiettivo di rimuovere tutti i rifiuti inorganici sulle sponde del. In questi mesi, grazie a delle campagne di sensibilizzazione, verranno illustrate alle comunità locali le migliori pratiche di gestione dei ...