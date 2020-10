Traffico Roma del 13-10-2020 ore 13:30 (Di martedì 13 ottobre 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi ci sono disagi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare un incidente provoca code per l’uscita Tor Bella Monaca Prenestina al bivio con la Roma L’Aquila in direzione quindi Salaria penso abbiamo invece rallentamenti nella carreggiata interna all’altezza dell’uscita Tiburtina incidente in viale di Tor di Quinto in prossimità del Largo dell’arma di Cavalleria ci sono disagi in direzione del centro all’Eur la polizia locale Ci segnala un incidente in Viale dell’Oceano Pacifico all’altezza di viale della Tecnica incidente anche in via Appia Pignatelli in prossimità di via Annia Regilla in direzione del centro città nella zona delle Tre Fontane a causa del danneggiamento del Ponte ciclopedonale lo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) LuceverdeBentrovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi ci sono disagi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare un incidente provoca code per l’uscita Tor Bella Monaca Prenestina al bivio con laL’Aquila in direzione quindi Salaria penso abbiamo invece rallentamenti nella carreggiata interna all’altezza dell’uscita Tiburtina incidente in viale di Tor di Quinto in prossimità del Largo dell’arma di Cavalleria ci sono disagi in direzione del centro all’Eur la polizia locale Ci segnala un incidente in Viale dell’Oceano Pacifico all’altezza di viale della Tecnica incidente anche in via Appia Pignatelli in prossimità di via Annia Regilla in direzione del centro città nella zona delle Tre Fontane a causa del danneggiamento del Ponte ciclopedonale lo ...

Roma si mette in sella per #ViaLibera e rende pedonali 15 chilometri di strade al centro

ROMA - La capitale, dopo un refitting che ha reso la città più bike friendly, ospita il ritorno di #Via Libera, l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti. Domenica 18 ottobre a partir ...

Roma, domenica 18 torna «Vialibera»: la città per ciclisti e pedoni

