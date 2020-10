Lazio | le condizioni di Lazzari preoccupano Inzaghi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Simonepotrebbe perdere anche Manuelper la sfida contro la Sampdoria. Si attende l’esito degli esami. Manuel Lazzarri è rientrato anzitempo dai propri impegni con la Nazionale a causa di un problema muscolare. Come riporta Il Messaggero, i biancocelesti attendono con trepidazione l’esito degli esami a cui il giocatore si sottoporrà oggi viste le numerose assenze con cui Simonedeve già fare i conti in previsione della sfida con la Sampdoria. Dagli ambienti laziali, però trapela una cauto ottimismo dato che potrebbe trattarsi di un semplice affaticamento muscolare che potrebbe comunque permette adi essere in campo sabato. Leggi su Calcionews24.com