L' altra sanità bloccata dal Covid

(Di martedì 13 ottobre 2020) È un’emergenza nell’emergenza. Interventi di neurochirurgia e cardiochirurgia non urgenti procrastinati, stesso discorso per quelli di gastroenterologia e poi stop alle protesi d’anca, alle operazioni al ginocchio, a quelle non essenziali legate a patologie otorinolaringoiatriche, oculistiche o del sistema endocrino e ancora e ancora. L’impatto che la pandemia da SARS-CoV-2 ha avuto sul nostro sistema sanitario è stato imponente, ripercuotendosi sull’attività chirurgica degli interventi considerati non salva-vita e sulla condizione dei pazienti in attesa di entrare in sala operatoria.Secondo i numeri forniti a maggio da Nomisma, negli scorsi mesi sono stati circa 410mila gli interventi chirurgici rimandati in Italia a causa del dirottamento di anestetisti e infermieri verso i reparti-19 e della ...