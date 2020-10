La Regina Elisabetta e i tradimenti: Filippo aveva decine di amanti e le corna… (Di martedì 13 ottobre 2020) Adesso li vediamo così, anziani e sempre molto istituzionali. Ma c’è stato un tempo in cui la vita sentimentale della Regina e di Filippo è stata sulle prime pagine dei tabloid britannici, e non solo; si è fatto un gran parlare di tradimenti, vendette e ripicche, per lo più da parte di Filippo. Ma dov’è la verità? Ecco ciò che sappiamo. I tradimenti del principe Filippo Iniziamo col dire che tutte le informazioni trapelate sui tradimenti del duca di Edimburgo, Filippo, nei confronti della Regina Elisabetta sono sempre state smentite da Buckingham Palace. Un fatto ovvio, ammettere dei tradimenti avrebbe certamente indebolito ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020) Adesso li vediamo così, anziani e sempre molto istituzionali. Ma c’è stato un tempo in cui la vita sentimentale dellae diè stata sulle prime pagine dei tabloid britannici, e non solo; si è fatto un gran parlare di, vendette e ripicche, per lo più da parte di. Ma dov’è la verità? Ecco ciò che sappiamo. Idel principeIniziamo col dire che tutte le informazioni trapelate suidel duca di Edimburgo,, nei confronti dellasono sempre state smentite da Buckingham Palace. Un fatto ovvio, ammettere deiavrebbe certamente indebolito ...

