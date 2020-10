Inghilterra, scoppia il caso Trippier: allontanato dal ritiro per calcioscommesse? (Di martedì 13 ottobre 2020) Era l'osservato speciale per le prossime sfide dell'Inghilterra che avrebbe giocato da capitano. E invece Kieran Trippier è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale dei tre leoni. Secondo quanto riportato dal Sun, l'esterno difensivo dell'Atletico Madrid sarebbe stato rispedito a casa direttamente dalla Federazione inglese in seguito all'apertura di un procedimento da parte della Football Association per via di una sua presunta condotta irregolare nell'estate 2019, legata al coinvolgimento in un giro di scommesse sportive. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 13 ottobre 2020) Era l'osservato speciale per le prossime sfide dell'che avrebbe giocato da capitano. E invece Kieranè stato costretto a lasciare ildella Nazionale dei tre leoni. Secondo quanto riportato dal Sun, l'esterno difensivo dell'Atletico Madrid sarebbe stato rispedito a casa direttamente dalla Federazione inglese in seguito all'apertura di un procedimento da parte della Football Association per via di una sua presunta condotta irregolare nell'estate 2019, legata al coinvolgimento in un giro di scommesse sportive. ITA Sport Press.

Che lavoro fa l'uomo più tatuato della Francia? E' un maestro di asilo. Ma i genitori non ci stanno e protestano. Il suo caso è stato portato alla ribalta di giornali e tv d'Oltralpe perché i membri d ...

GRAN BRETAGNA Cinque pappagalli cenerini da poco adottati da un giardino zoologico nel Nord dell'Inghilterra sono stati sottratti alla vista del pubblico perchè dicevano parolacce ai visitatori. Steve ...

