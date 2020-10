Grande Fratello Vip, perché la parola “Xanax” dovrebbe far ridere? (Di martedì 13 ottobre 2020) Interno notte. Divano di velluto (o così pare) azzurro. Donna bionda con un viso dai tratti marcati siede accanto a un giovanotto spettinato. A dispetto dei dettagli, non siamo in una stanza che ammicca a un quadro di Hopper. Siamo nel casermone del Grande Fratello Vip. Stefania Orlando dice a Tommaso Zorzi di aver ‘preso uno Xanax’. Lui ride. La regia stacca. Su Twitter, la parola Xanax finisce al primo posto tra le tendenze e si leggono commenti di questo tipo: “Ora che so che ha preso lo Xanax non faccio altro che ridere guardando Stefania“, “Stefania nell’iperspazio dopo lo Xanax“. Il primo snodo della storia: perché staccare bruscamente audio e cambiare inquadratura al solo sentire pronunciare la parola Xanax? Che è, una bestemmia? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Interno notte. Divano di velluto (o così pare) azzurro. Donna bionda con un viso dai tratti marcati siede accanto a un giovanotto spettinato. A dispetto dei dettagli, non siamo in una stanza che ammicca a un quadro di Hopper. Siamo nel casermone delVip. Stefania Orlando dice a Tommaso Zorzi di aver ‘preso uno Xanax’. Lui ride. La regia stacca. Su Twitter, laXanax finisce al primo posto tra le tendenze e si leggono commenti di questo tipo: “Ora che so che ha preso lo Xanax non faccio altro cheguardando Stefania“, “Stefania nell’iperspazio dopo lo Xanax“. Il primo snodo della storia: perché staccare bruscamente audio e cambiare inquadratura al solo sentire pronunciare laXanax? Che è, una bestemmia? ...

