Germania-Svizzera, Freuler beffa Neuer con un tocco sotto: che gol per il 2-0 (VIDEO) (Di martedì 13 ottobre 2020) La Svizzera sorprende la Germania e alla mezz’ora è avanti di due a uno. Apre le marcature Gavranovic, firma il raddoppio Freuler. Il centrocampista dell’Atalanta ha avuto il merito di seguire una rapida ripartenza dei bergamaschi e di beffare Neuer con un pallonetto che manda fuori tempo anche l’ex Roma Rudiger che di testa non è riuscito a spazzare il pallone sulla linea. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Lasorprende lae alla mezz’ora è avanti di due a uno. Apre le marcature Gavranovic, firma il raddoppio. Il centrocampista dell’Atalanta ha avuto il merito di seguire una rapida ripartenza dei bergamaschi e direcon un pallonetto che manda fuori tempo anche l’ex Roma Rudiger che di testa non è riuscito a spazzare il pallone sulla linea.

RadioAirplay_it : #Latina di @MarroneEmma è in #Top100 nell'#airplay #midweek European #chart (Week 41.2020) ??#OnAir su 224 #radio!… - musicmugger : @liamvoice_ Austria, Germania, Francia, Svizzera, Kenya. La coerenza dell'ultima destinazione ?? - MicK_ele : Nuovi casi giornalieri (per milione di abitante). Per ogni nuovi caso italiano ce ne sono: Repubblica Ceca 6 Belgi… - MoniShantiRani : RT @stefanoa99: Germania chiude frontiera agli olandesi (passi solo per motivi validi/lavoro) - Svizzera chiede quarantena - Italia chiede… - titty_napoli : RT @DavideLusinga: Freuler, è 0-2. Svizzera dominante sulla Germania, incredibile ???? #GermaniaSvizzera -