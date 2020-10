Fisco | tornano le cartelle sospese e con queste confische e pignoramenti

Leggi su panorama

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tregua finita tra italiani e. Dal 15 ottobre, infatti, la sospensione degli accertamenti esecutivi da parte di Agenzia delle Entrate verrà meno e riprenderanno ad arrivareesattoriali e atti di pignoramento nei confronti dei cittadini morosi con il. Nonostante, infatti, lo stato di emergenza da Covid sia stato prorogato fino a fine 2020, per la sospensione delleè rimasta in vigore la precedente scadenza della metà di ottobre.Ciò significa che ingiunzioni fiscali da parte di enti locali, insolvenze tributarie e mancata corrispondenza di rate debitorie verranno esatte dall'Agenzia delle Entrate e se, entro i termini previsti, non verrà saldato il conto, scatteranno icome atto di riscossione forzosa sia per le ...