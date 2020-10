Fernando Proce, chiesto rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale per lo speaker radiofonico (Di martedì 13 ottobre 2020) La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale per il conduttore radiofonico Fernando Proce, che ha lavorato e lavora in importanti emittenti radio. Lo speaker 54enne, originario di Lecce e che vive a Milano, è accusato di aver molestato una giovane, che stava facendo la ‘gavetta’ in radio. Le molestie sarebbero andate avanti per alcuni mesi. A Proce vengono contestati diversi episodi di molestie, verbali e fisiche, tra il 2019 e quest’anno. L’indagine, coordinata dal dipartimento ‘fasce deboli’ della Procura milanese, è scattata dopo la denuncia della giovane a cui sono seguiti accertamenti degli inquirenti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) La Procura di Milano hailcon l’accusa diper il conduttore, che ha lavorato e lavora in importanti emittenti radio. Lo54enne, originario di Lecce e che vive a Milano, è accusato di aver molestato una giovane, che stava facendo la ‘gavetta’ in radio. Le molestie sarebbero andate avanti per alcuni mesi. Avengono contestati diversi episodi di molestie, verbali e fisiche, tra il 2019 e quest’anno. L’indagine, coordinata dal dipartimento ‘fasce deboli’ della Procura milanese, è scattata dopo la denuncia della giovane a cui sono seguiti accertamenti degli inquirenti. ...

