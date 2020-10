Enel: Egp avvia costruzione secondo progetto solare + storage in Nord America (3) (Di martedì 13 ottobre 2020) (Adnkronos) - Il progetto solare + storage Azure Sky utilizzerà un mix di semenze originarie del luogo e rispettose degli impollinatori al fine di creare un habitat ideale per questi insetti durante la vita del progetto, generando sia servizi per l'efficienza operativa che ecosistemici grazie al fatto di fornire accesso a un habitat di alta qualità a farfalle monarca, api mellifere e insetti impollinatori autoctoni. In precedenza, la società ha attuato pratiche per la creazione di habitat rispettosi degli insetti impollinatori presso il sito del progetto solare Aurora in Minnesota attraverso una partnership con il progetto InSPIRE di Nrel (National Renewable Energy Laboratory). Enel Green Power sta seguendo una strategia di crescita ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) (Adnkronos) - IlAzure Sky utilizzerà un mix di semenze originarie del luogo e rispettose degli impollinatori al fine di creare un habitat ideale per questi insetti durante la vita del, generando sia servizi per l'efficienza operativa che ecosistemici grazie al fatto di fornire accesso a un habitat di alta qualità a farfalle monarca, api mellifere e insetti impollinatori autoctoni. In precedenza, la società ha attuato pratiche per la creazione di habitat rispettosi degli insetti impollinatori presso il sito delAurora in Minnesota attraverso una partnership con ilInSPIRE di Nrel (National Renewable Energy Laboratory).Green Power sta seguendo una strategia di crescita ...

(Adnkronos) - "La collaborazione con Enel Green Power rafforza il nostro impegno per ottenere energia sostenibile prodotta off-site", sottolinea Ron Jarvis, Chief Sustainability Officer di The Home ...

Enel Green Power conferma il suo impegno per la decarbonizzazione

Proseguono i lavori di costruzione del nuovo parco eolico di Partanna, in provincia di Trapani. Enel Green Power, che ha aperto il cantiere il 25 agosto, ...

(Adnkronos) - "La collaborazione con Enel Green Power rafforza il nostro impegno per ottenere energia sostenibile prodotta off-site", sottolinea Ron Jarvis, Chief Sustainability Officer di The Home ...