Eleonora Daniele bacchetta Chiara Ferragni da Simona Ventura: “Non dice nulla sul Covid” (Di martedì 13 ottobre 2020) C’è anche Eleonora Daniele tra quanti hanno avuto qualcosa da ridire sulla presenza di Chiara Ferragni in prima serata su Rai Due. L’arrivo dell’influencer nell’attesissimo speciale di Simona Ventura rappresenta uno scarto importante; da sempre lontana dalla tv e dal mondo dello spettacolo, la blonde salad ha debuttato nell’intervista Fenomeno Ferragni, presentandosi finalmente al pubblico della tv. Una scelta editoriale che non ha convinto i molto detrattori dell’imprenditrice, in primis la conduttrice di Storie Italiane. “Una come lei ha responsabilità sociali”: Eleonora Daniele attacca Chiara Ferragni, e riceve la risposta a distanza da ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020) C’è anchetra quanti hanno avuto qualcosa da ridire sulla presenza diin prima serata su Rai Due. L’arrivo dell’influencer nell’attesissimo speciale dirappresenta uno scarto importante; da sempre lontana dalla tv e dal mondo dello spettacolo, la blonde salad ha debuttato nell’intervista Fenomeno, presentandosi finalmente al pubblico della tv. Una scelta editoriale che non ha convinto i molto detrattori dell’imprenditrice, in primis la conduttrice di Storie Italiane. “Una come lei ha responsabilità sociali”:attacca, e riceve la risposta a distanza da ...

IsoradioRai : #SiRiparte oggi alle 14.00 #RobertoPoletti con: Eleonora Daniele, conduttrice TV, su Rai1 con Storie Italiane. L’It… - LauraRamilli : RT @tv2000docfilm: ??Storie straordinariamente normali di Michelangelo Gratton condotta da @smartinella ??Oggi #12ottobre alle 23.10 su @TV2… - PdF_Disabilita : RT @tv2000docfilm: ??Storie straordinariamente normali di Michelangelo Gratton condotta da @smartinella ??Oggi #12ottobre alle 23.10 su @TV2… - FrancescoLibe : @Serenahvabbe @PaolaPiaGalasso Giletti ormai è un epurato. La Parietti, Valeria Marini ed Eleonora Daniele in quart… - PastoreFrance : @bottari12 Come fare a non giustificare Antonio De Marco? Ciak, si gira: 'Eleonora e Daniele erano “ltroppo felic… -