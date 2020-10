Da Facebook tolleranza zero per i post che negano l’Olocausto (Di martedì 13 ottobre 2020) (photo by Scott Barbour/Getty Images)I contenuti che “negano o distorcono l’Olocausto” verranno interamente rimossi da Facebook come parte dell’azione intrapresa dal social network per contrastare l’incitamento all’odio sulla sua piattaforma. Secondo Menlo Park l’antisemitismo è aumentato a livello globale di pari passo all’ignoranza sulla storia dello sterminio degli ebrei perpetrato dal regime nazista, specialmente tra gli utenti più giovani. Come sottolinea Monika Bickert, vicepresidente della politica dei contenuti di Facebook nel blog della società, “secondo un recente sondaggio sugli adulti statunitensi, di età compresa tra i 18 e i 39 anni, quasi un quarto ha affermato di credere che l’Olocausto sia un mito, che sia stato esagerato o non sia ... Leggi su wired (Di martedì 13 ottobre 2020) (photo by Scott Barbour/Getty Images)I contenuti che “o distorcono l’Olocausto” verranno interamente rimossi dacome parte dell’azione intrapresa dal social network per contrastare l’incitamento all’odio sulla sua piattaforma. Secondo Menlo Park l’antisemitismo è aumentato a livello globale di pari passo all’ignoranza sulla storia dello sterminio degli ebrei perpetrato dal regime nazista, specialmente tra gli utenti più giovani. Come sottolinea Monika Bickert, vicepresidente della politica dei contenuti dinel blog della società, “secondo un recente sondaggio sugli adulti statunitensi, di età compresa tra i 18 e i 39 anni, quasi un quarto ha affermato di credere che l’Olocausto sia un mito, che sia stato esagerato o non sia ...

Il social network adotta una politica stringente sui contenuti che distorcono o negano lo sterminio degli ebrei perpetrato dal regime nazista I contenuti che “negano o distorcono l’Olocausto” verranno ...

Negli scorsi mesi erano stati rimossi solo i post, le pagine e i Gruppi che incitavano direttamente o discutevano di atti violenti; da oggi verranno rimossi tutti quanti.

