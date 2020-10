Covid, Zingaretti: “Le regole sono quattro e vanno rispettate. Per colpa di alcune persone i contagi continuano a salire” (Di martedì 13 ottobre 2020) “sono ore e giorni molto delicati, come in parte era prevedibile, segnati dalla crescita dei contagi che rispetto ad altri Paesi europei è ancora incredibilmente più sotto controllo. I provvedimenti del Governo assunti ieri sera sono molto opportuni perché è evidente che il virus per come si è caratterizzato mette a rischio, magari per responsabilità di pochi, l’intera economia“. Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentando il bando ‘Bonus Lazio Km 0’. L'articolo Covid, Zingaretti: “Le regole sono quattro e vanno rispettate. Per colpa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) “ore e giorni molto delicati, come in parte era prevedibile, segnati dalla crescita deiche rispetto ad altri Paesi europei è ancora incredibilmente più sotto controllo. I provvedimenti del Governo assunti ieri seramolto opportuni perché è evidente che il virus per come si è caratterizzato mette a rischio, magari per responsabilità di pochi, l’intera economia“. Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola, presentando il bando ‘Bonus Lazio Km 0’. L'articolo: “Le. Perdi ...

LegaSalvini : L'ORDINANZA È UNA FOLLIA. A LATINA RIVOLTA CONTRO ZINGARETTI - LegaSalvini : VOTA LA SCIENZA, VOTA LA CULTURA! TANA PER ZINGARETTI. RACCOGLIE DA TERRA LA MASCHERINA E LA INDOSSA: ERA SPARITA... - ARIZONA49 : @gabrillasarti2 @PolAlberto Berlusconi, Briatore e Zingaretti moriranno per Covid. - PaoloPiggi : Vietato l'accesso negli uffici fino a giovedì. Dipendenti a rischio non sottoposti a tampone (il bar è unico e quin… - MarziaLoreti : Possibile irruzione della polizia nelle case private per controllare che non ci siano piu'di 6 ospiti?che non lo fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zingaretti Covid, Zingaretti: “Le regole sono quattro e vanno rispettate Il Fatto Quotidiano Covid, Zingaretti: facciamo tutto per evitare il lockdown

Roma, 13 ott. (askanews) - 'Noi facciamo tutto perché non vogliamo il lockdown e stiamo facendo di tutto per allontanare e non avere questa ...

Enzo Totti, le battute e la pizza a Trigoria: chi era lo 'Sceriffo' papà di Francesco morto allo Spallanzani

Tanti i messaggi di cordoglio. Anche il Real Madrid, sul proprio profilo Twitter, ha rivolto un pensiero alla famiglia Totti ...

Roma, 13 ott. (askanews) - 'Noi facciamo tutto perché non vogliamo il lockdown e stiamo facendo di tutto per allontanare e non avere questa ...Tanti i messaggi di cordoglio. Anche il Real Madrid, sul proprio profilo Twitter, ha rivolto un pensiero alla famiglia Totti ...