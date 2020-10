Covid: il calcio va avanti per non chiudere. E ora ipotesi ‘bolla’ (Di martedì 13 ottobre 2020) In Italia soprattutto non mancano le polemiche sul calcio in tempo di Covid. Per le corsie preferenziali sui tamponi che riguardano i calciatori, per il fatto che se ne parli troppo a dispetto di altro, per i conflitti istituzionali nati dal caso del rinvio di Juventus-Napoli. Ma la verità è che il calcio non va avanti per capriccio, non cerca di portare avanti campionati e competizioni internazionali solo in quanto sport più popolare, cui ‘si perdona tutto’. No, il calcio deve andare avanti per non morire, perché i debiti la fanno da padrone, oggi più che mai. Bilanci In settimana sono stati pubblicati i bilanci di Juventus, Roma e Milan. Il Milan ha chiuso il bilancio con una perdita di 195 milioni. Il rosso della Roma ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) In Italia soprattutto non mancano le polemiche sulin tempo di. Per le corsie preferenziali sui tamponi che riguardano i calciatori, per il fatto che se ne parli troppo a dispetto di altro, per i conflitti istituzionali nati dal caso del rinvio di Juventus-Napoli. Ma la verità è che ilnon vaper capriccio, non cerca di portarecampionati e competizioni internazionali solo in quanto sport più popolare, cui ‘si perdona tutto’. No, ildeve andareper non morire, perché i debiti la fanno da padrone, oggi più che mai. Bilanci In settimana sono stati pubblicati i bilanci di Juventus, Roma e Milan. Il Milan ha chiuso il bilancio con una perdita di 195 milioni. Il rosso della Roma ...

Continuano a verificarsi casi di positività al coronavirus nel calcio italiano. Nella giornata di ieri è risultato positivo un difensore del Pescara impegnato con l’Italia Under 21, mentre oggi il ...

Romagnoli-Kjaer: è tornato il muro del Milan

Il capitano del Milan tornerà al centro della difesa. Non ci sono alternative. Gabbia è in quarantena, Leo Duarte è risultato ancora positivo al coronavirus e Musacchio non è ancora pronto nemmeno per ...

Continuano a verificarsi casi di positività al coronavirus nel calcio italiano. Nella giornata di ieri è risultato positivo un difensore del Pescara impegnato con l'Italia Under 21, mentre oggi il ...