Coronavirus | Cts Lombardia | ' bene Dpcm | verificare efficacia tra alcuni giorni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ott. (Adnkronos) - L'orientamento del Cts dellaè quello dil'degli effetti dell'ultimotra, per quanto riguarda la regione. "Il confronto tra i rappresentanti istituzionali della Regione e il Comitato Tecnico Scientifico dellasi conferma sempre utile, proficuo e interessante", ha detto l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, al termine della riunione con il Cts della Regionededicata alla nuova emergenza Covid19. "Le nostre riflessioni - ha aggiunto - non possono non tenere conto deldel Governo di oggi che, in materia strettamente sanitaria, recepisce alcune delle indicazioni che come Regioneavevamo proposto. ...