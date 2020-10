Commissione: "Davigo deve lasciare il Csm". Domani la decisione del plenum (Di martedì 13 ottobre 2020) Il consigliere Piercamillo Davigo dovrà lasciare il Csm quando, tra qualche giorno, compirà 70 anni , l’età massima per la permanenza in magistratura: E’ la conclusione alla quale è giunta la maggioranza (2 componenti su 3) della Commissione Verifica Titoli del Csm. Contrario il laico del M5S Alberto Maria Benedetti. Ma è molto probabile che questo orientamento venga ribaltato dal plenum di Palazzo dei marescialli a cui spetta la decisione finale, prevista per mercoledì o per giovedì prossimo. Sulla data sta decidendo in queste ore il Comitato di presidenza. A favore della proposta della maggioranza hanno votato la presidente Loredana Miccichè e la consigliera Paola Braggion, entrambe di Magistratura Indipendente, la corrente di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Il consigliere Piercamillodovràil Csm quando, tra qualche giorno, compirà 70 anni , l’età massima per la permanenza in magistratura: E’ la conclusione alla quale è giunta la maggioranza (2 componenti su 3) dellaVerifica Titoli del Csm. Contrario il laico del M5S Alberto Maria Benedetti. Ma è molto probabile che questo orientamento venga ribaltato daldi Palazzo dei marescialli a cui spetta lafinale, prevista per mercoledì o per giovedì prossimo. Sulla data sta decidendo in queste ore il Comitato di presidenza. A favore della proposta della maggioranza hanno votato la presidente Loredana Miccichè e la consigliera Paola Braggion, entrambe di Magistratura Indipendente, la corrente di ...

Per la commissione verifica titoli deve lasciare Palazzo dei Marescialli, ma la plenaria potrebbe decidere il contrario Il consigliere Piercamillo Davigo dovrà lasciare il Csm quando, tra qualche ...

ROMA - Si spacca - anche se due contro uno - la Commissione per la verifica dei titoli al Csm sul caso Davigo, l'ex pm di Mani pulite che il prossimo 20 ottobre compie 70 anni e quindi va in pensione ...

