Champions League | le sei partite in chiaro su Canale 5

(Di martedì 13 ottobre 2020) Su5 saranno trasmesse seiindella prossimaSaranno sei leinche saranno trasmesse su5. Mediaset ha infatti reso note le gare della fase a gironi che verranno mandate in onda in tv. Escluse Lazio a Atalanta, inandranno solamente Inter e Juventus. Mercoledì 21 ottobre: Inter-Borussia Moenchengladbach Mercoledì 28 ottobre: Juventus-Barcellona Martedì 3 novembre: Real Madrid-Inter Martedì 24 novembre: Juventus-Ferencvaros Martedì 1° dicembre: Borussia Moenchengladbach-Inter Martedì 8 dicembre: Barcellona-Juventus Leggi su Calcionews24.com

