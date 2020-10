Call of Duty: Modern Warfare su PC arriva a 225 GB? Da ora è possibile rimuovere parti specifiche del gioco (Di martedì 13 ottobre 2020) Call of Duty: Modern Warfare su PC ottiene finalmente opzioni per disinstallare parti specifiche del gioco, pochi giorni prima del lancio della beta di Call of Duty: Black Ops Cold War sulla piattaforma.Un aggiornamento in uscita oggi apporterà il cambiamento, secondo un tweet del production director di Infinity Ward, Paul Haile.Attualmente, solo le versioni console di Modern Warfare consentono di disinstallare determinate modalità, come la campagna, il multiplayer o le spec op. Questo è essenziale davvero, dato che Call of Duty: Modern Warfare e Warzone insieme sono arrivati fino a oltre 200 GB. ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 ottobre 2020)ofsu PC ottiene finalmente opzioni per disinstallaredel, pochi giorni prima del lancio della beta diof: Black Ops Cold War sulla piattaforma.Un aggiornamento in uscita oggi apporterà il cambiamento, secondo un tweet del production director di Infinity Ward, Paul Haile.Attualmente, solo le versioni console diconsentono di disinstallare determinate modalità, come la campagna, il multiplayer o le spec op. Questo è essenziale davvero, dato cheofe Warzone insieme sonoti fino a oltre 200 GB. ...

PACMAN4976 : Il giudice sportivo ha comunicato che finisce la partita a CALL of DUTY e poi se non è troppo tardi inizia a studiare. - Eurogamer_it : #CODModernWarfare permette ora di rimuovere parti specifiche del gioco su PC. - feitufeit37 : Temporada 11 de Call of Duty: Mobile - CabaCardiac : Numero 1 de mi casa en Call of Duty War Zone - KontrolFreekIT : Quanto è alto il vostro hype per il nuovo Call of Duty: Black Ops Cold War ? ?? : FPS Kontrol - Freek Phantom ??:… -