Bonus bici e monopattini 2020: domande al via da novembre 2020, la data (Di martedì 13 ottobre 2020) In Gazzetta ufficiale del 5 settembre è stato reso noto e pubblicato il decreto del 14 agosto 2020 che include il “Programma sperimentale buono mobilità – anno 2020“. Tale provvedimento va incontro ai bisogni ed alle necessità di numerosi cittadini che possono così acquistare una bicicletta o un monopattino, con un sostanziale sconto. Le domande per conseguire il Bonus bici potranno essere fatte a partire dal 3 novembre: vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla PEC obbligatoria per le aziende, clicca qui. Bonus bici: che cos’è in ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 13 ottobre 2020) In Gazzetta ufficiale del 5 settembre è stato reso noto e pubblicato il decreto del 14 agostoche include il “Programma sperimentale buono mobilità – anno“. Tale provvedimento va incontro ai bisogni ed alle necessità di numerosi cittadini che possono così acquistare unacletta o un monopattino, con un sostanziale sconto. Leper conseguire ilpotranno essere fatte a partire dal 3: vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla PEC obbligatoria per le aziende, clicca qui.: che cos’è in ...

sole24ore : Pc, bici, pagamenti elettronici:?tutti i bonus in arrivo e come fare per ottenerli - TeoneDestro : @stanzaselvaggia Magari dico una cazzata eh..ma tutti quelli della corsa al bonus bici dove son finiti che ora van tutti in metro? - wisesocietyit : E' boom di bici elettriche! Complice anche il bonus bici, le e-bike piacciono moltissimo agli italiani: ecco le car… - AndreaSaviane1 : RT @e_quintavalle: #trend filiera #bicicletta nel Rapporto #Artibici2020 #confartigianato. La rassegna sui quotidiani - EconomyUp : mobilità sostenibile, come richiedere il #bonusmobilita da 500 euro per bici e monopattini elettrici… -