Siete sicuri di pulire tutto in casa? Ecco 7 cose che si dovrebbero pulire con maggiore frequenza e che dimentichiamo. (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nonostante durante l’arco della settimana ci si dedichi alle pulizie della casa, riuscendo a farla sembrare davvero impeccabile, esistono dei punti a cui spesso non diamo l’attenzione che meritano e così, anche se i mobili, il pavimento, i bagni e la cucina risplendano, quelle piccole zone possono diventare un accumulo di polvere e sporcizia. Queste sette cose di cui stiamo per parlarvi, sono solitamente sotto gli occhi di tutti e vengono utilizzate quotidianamente ma, se non pulite in modo regolare, possono trasformarsi in un ammasso di batteri. Ecco perchè oggi abbiamo deciso di stilare una lista che possa descrivere al meglio i punti della casa ai quali è opportuno prestare una maggiore attenzione, in modo tale da pulirli con maggiore ... Leggi su virali.video (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nonostante durante l’arco della settimana ci si dedichi alle pulizie della, riuscendo a farla sembrare davvero impeccabile, esistono dei punti a cui spesso non diamo l’attenzione che meritano e così, anche se i mobili, il pavimento, i bagni e la cucina risplendano, quelle piccole zone possono diventare un accumulo di polvere e sporcizia. Queste settedi cui stiamo per parlarvi, sono solitamente sotto gli occhi di tutti e vengono utilizzate quotidianamente ma, se non pulite in modo regolare, possono trasformarsi in un ammasso di batteri.perchè oggi abbiamo deciso di stilare una lista che possa descrivere al meglio i punti dellaai quali è opportuno prestare unaattenzione, in modo tale da pulirli con...

ALBYBIRONMAN : @SecolodItalia1 Ormai tutti muoiono solo per questo? Ne siete sicuri al 100 per 100?? ?? ?? - ambrosettiangel : RT @La_Ri71: Ma siete sicuri sia davvero lunedì? Questa cosa che i fine settimana passano troppo in fretta deve cambiare, eh. Ci siete? ??… - Crabb19563047 : @MMmarco0 @Ferula18 Faranno 1 milione e 800.000 tamponi al giorno? Cioè 75.000 all'ora considerando 24h su 24h? Ma siete sicuri? - Ramst3 : @romafaschifo SICURI? PD=M5S=PD? Ma davvero siete ancora convinti che #M5S sia un partito populista? Io non ho mai… - luigicastronuov : RT @GoDaddyIT: Siete sicuri di non fare neanche uno di questi errori? Alcuni sono - purtroppo - molto comuni ? #socialmedia #socialmediaman… -

Ultime Notizie dalla rete : Siete sicuri Come creare un curriculum vitae d’impatto Proiezioni di Borsa Come creare un curriculum vitae d’impatto

Il primo consiglio su come creare un curriculum vitae d’impatto è di non uniformarvi. Infatti, la prima scelta sarà di andare sul sicuro e di utilizzare l’Europass. Questo formato standard è ...

Covid 19, Chiavacci: «No chiusure anticipate, ma promuovere socialità responsabile»

di Francesca Chiavacci*Noi – i circoli, le case del popolo, i lavoratori, i soci, i volontari Arci – siamo preoccupati e preoccupate da alcune ipotesi che circolano in merito alle nuove norme anti con ...

Il primo consiglio su come creare un curriculum vitae d’impatto è di non uniformarvi. Infatti, la prima scelta sarà di andare sul sicuro e di utilizzare l’Europass. Questo formato standard è ...di Francesca Chiavacci*Noi – i circoli, le case del popolo, i lavoratori, i soci, i volontari Arci – siamo preoccupati e preoccupate da alcune ipotesi che circolano in merito alle nuove norme anti con ...