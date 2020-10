Sesso? Impotenza segreto inconfessato di 3 mln italiani

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tre milioni `certificati`, ma altri tre milioni sommersi e difficili da individuare. Sono questi i numeri del peggiorper gli uomini, quello dell`sessuale, della cosiddetta disfunzione erettile. Un ambito in cui regna l`ignoranza, la paura, il timore di essere giudicati. E che accomuna l`Italia - con pochi distinguo - agli altri paesi europei. Già, perché stando ai dati più recenti analizzati dalla Società Italiana di Urologia (SIU), i nostri connazionali non sono poi così preparati quando si parla di difficoltà di erezione: un italiano su due (52,5%) è convinto infatti che il problema colpisca necessariamente i maschi dalla mezza età in avanti, con un 25% secondo cui il problema riguarderebbe la fascia 50-80 anni e un altro 27,5% ancora più preciso nell`individuare i ...