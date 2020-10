Sconcerti: “Si parla solo dell’Inter, ma come farà il Genoa a giocare con 17 positivi?” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel suo spazio quotidiano su Tuttomercatoweb.com, Mario Sconcerti si chiede come mai si parli solo dell’Inter alle prese con sei contagiati tra i calciatori e non, invece, del Genoa, che ha ancora 17 positivi al Covid. “È scandaloso vedere che anche per il virus si riesce a parlare solo delle grandi squadre. Oggi tocca solo all’Inter decidere se vuole giocare contro il Milan. Tutto quello che viene detto da Uefa, federcalcio e comitato scientifico non conta niente, è stato superato dalle non decisioni prese per Juventus-Napoli”. Sconcerti continua: “Dopo una settimana a gridare su Juve-Napoli, oggi siamo sperduti davanti alla prospettiva che una grande partita possa di nuovo non giocarsi. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nel suo spazio quotidiano su Tuttomercatoweb.com, Mariosi chiedemai si parlidell’Inter alle prese con sei contagiati tra i calciatori e non, invece, del, che ha ancora 17 positivi al Covid. “È scandaloso vedere che anche per il virus si riesce aredelle grandi squadre. Oggi toccaall’Inter decidere se vuolecontro il Milan. Tutto quello che viene detto da Uefa, federcalcio e comitato scientifico non conta niente, è stato superato dalle non decisioni prese per Juventus-Napoli”.continua: “Dopo una settimana a gridare su Juve-Napoli, oggi siamo sperduti davanti alla prospettiva che una grande partita possa di nuovo non giocarsi. ...

