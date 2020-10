Sardegna, incidente frontale: muoiono due uomini di 34 e 37 anni (Di lunedì 12 ottobre 2020) A Villanovafranca, in Sardegna, c’è stato un incidente automobilistico mortale. Due auto si sono scontrate, a perdere la vita due uomini. Nella serata di ieri ha avuto luogo l’ennesimo incidente sulle strade italiane, che è finito in tragedia. Il dramma è avvenuto sulla statale 197 fra Las Plassas e Villamar, nel territorio di Villanovafranca, un … Leggi su viagginews (Di lunedì 12 ottobre 2020) A Villanovafranca, in, c’è stato unautomobilistico mortale. Due auto si sono scontrate, a perdere la vita due. Nella serata di ieri ha avuto luogo l’ennesimosulle strade italiane, che è finito in tragedia. Il dramma è avvenuto sulla statale 197 fra Las Plassas e Villamar, nel territorio di Villanovafranca, un …

