Sanremo Giovani 2021 | tra i partecipanti anche un’ex tronista di Uomini e Donne

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo una prima scrematura rispetto alle domande d’iscrizione da record ricevute per la nuova edizione di, nella lista dei 61 ammessi figuranoalcuni volti molto noti ai telespettatori Rai e Mediaset. Scopriamo di chi si tratta e la lista completa degli artisti che si sfideranno per esibirsi sul palco di. Francesco Monte a sorpresa tra gli ammessi diI 61 ammessi a. Tra gli altri Giulia Molino, Cara, Francesco Monte , I Desideri, Martina Attili ecc #https://t.co/APRwclDBR0 pic.twitter.com/y2rAmcHpYC — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 9, 2020 Il nome più famoso nella lista dei ...

In appena 2 anni è diventato, grazie al timbro di voce molto simile a quello di Faber, una star sostenuta dal pubblico e da Dori Ghezzi. Ora The Andre sceglie di raccontare la sua storia in un libro, ...Ecco chi sono i 61 concorrenti ammessi a Sanremo Giovani 2021, tra di loro ci sono ex concorrenti di Amici e X Factor e, a sorpresa, l'ex tronista Francesco Monte. Sono stati selezioni i 61 concorrent ...