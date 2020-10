Premier Conte: «Cercheremo di licenziare il Dpcm già stasera» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm potrebbe essere attuato già da questa sera: le dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte Il nuovo Dpcm potrebbe essere attuato già da questa sera, lunedì, come confermato dal Premier Giuseppe Conte in occasione della cerimonia del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. «Cercheremo di licenziare il Dpcm già stasera», queste le dichiarazioni raccolte a margine dell’evento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il nuovopotrebbe essere attuato già da questa sera: le dichiarazioni delGiuseppeIl nuovopotrebbe essere attuato già da questa sera, lunedì, come confermato dalGiuseppein occasione della cerimonia del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. «diilgià», queste le dichiarazioni raccolte a margine dell’evento. Leggi su Calcionews24.com

chetempochefa : 'Sembra un decreto per non scomodare nessuno. Lo stesso premier Conte ha commentato il provvedimento con la frase:… - AnnalisaChirico : Un governo che trova la sua ragione sociale nell’Europa (e non nella designazione popolare con il voto) dovrebbe di… - antoniopalmieri : Conte: 'Una rigenerazione interiore sul piano culturale'. Costruire l'uomo nuovo è ambizione tipica dei regimi tota… - SoniaLaVera : RT @michele_mighali: Speriamo !!!???? premier Conte indagato a Trento: fissata l’udienza per il 17 novembre - - michele_mighali : Speriamo !!!???? premier Conte indagato a Trento: fissata l’udienza per il 17 novembre - -