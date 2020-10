Nuovo Dpcm, locali chiusi alle 24 e divieto di sostare all’entrata dalle 21 (Di lunedì 12 ottobre 2020) “I locali (ristoranti, pasticcerie e bar) chiuderanno alle 24, dalle 21 si potrà solo consumare ai tavoli o da asporto e non in piedi davanti al locali”. Lo si legge nella bozza del Nuovo Dpcm aggiornata all’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione. locali dunque chiusi a mezzanotte, ma già tre ore prima rispetto alla deadline sarà vietato sostare in piedi davanti all’entrata e si concederà soltanto di sedersi ai tavoli o prelevare cibo e bevande da asporto. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “I(ristoranti, pasticcerie e bar) chiuderanno24, d21 si potrà solo consumare ai tavoli o da asporto e non in piedi davanti al”. Lo si legge nella bozza delaggiornata all’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione.dunquea mezzanotte, ma già tre ore prima rispetto alla deadline sarà vietatoin piedi davanti all’entrata e si concederà soltanto di sedersi ai tavoli o prelevare cibo e bevande da asporto.

