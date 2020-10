No, la Cnn non ha titolato «Italy tested positive for dictatorship» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il 7 ottobre 2020 su Facebook è stato pubblicato il fotogramma di una presunta diretta della Cnn – emittente televisiva statunitense – che mostra una foto dell’aula della Camera dei Deputati e una del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si legge: «Breaking news: Italy tested positive for dictatorship». L’immagine è accompagnata da questo commento: «Gli italiani è meglio che si sveglino. “L’Italia è risultata positiva alla dittatura”. Lo dice la CNN, rete notoriamente di sinistra». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale. Si tratta di una notizia frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 7 ottobre 2020 – Notizia falsa Come si può verificare inoltre sul ... Leggi su facta.news (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il 7 ottobre 2020 su Facebook è stato pubblicato il fotogramma di una presunta diretta della Cnn – emittente televisiva statunitense – che mostra una foto dell’aula della Camera dei Deputati e una del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si legge: «Breaking news:for». L’immagine è accompagnata da questo commento: «Gli italiani è meglio che si sveglino. “L’Italia è risultata positiva alla dittatura”. Lo dice la CNN, rete notoriamente di sinistra». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale. Si tratta di una notizia frutto di fantasia. Post pubblicato su Facebook il 7 ottobre 2020 – Notizia falsa Come si può verificare inoltre sul ...

