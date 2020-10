Napoli, Bakayoko è già pronto: subito titolare contro l’Atalanta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gennaro Gattuso contro l’Atalanta farà debuttare Bakayoko con la maglia del Napoli inserendolo nell’undici titolare. Tiémoué Bakayoko è pronto a fare il suo debutto ufficiale con la maglia del Napoli. È quanto riporta Corriere dello Sport. Il centrocampista francese ha già convinto Gennaro Gattuso, pronto a concedergli una maglia da titolare contro l’Atalanta sabato pomeriggio alla ripresa del campionato. Le prossime sessioni di allenamento permetteranno al tecnico di schiarirsi ulteriormente le idee. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gennaro Gattusol’Atalanta farà debuttarecon la maglia delinserendolo nell’undici. Tiémouéa fare il suo debutto ufficiale con la maglia del. È quanto riporta Corriere dello Sport. Il centrocampista francese ha già convinto Gennaro Gattuso,a concedergli una maglia dal’Atalanta sabato pomeriggio alla ripresa del campionato. Le prossime sessioni di allenamento permetteranno al tecnico di schiarirsi ulteriormente le idee. Leggi su Calcionews24.com

