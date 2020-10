Maria De Filippi a Domenica In confessioni inedite su Maurizio: “Gli ho messo una talpa in ufficio” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella puntata di Domenica 11 ottobre di Domenica In è stata intervistata Maria De Filippi. La conduttrice Mara Venier ha affrontato nel dettaglio molti aspetti della vita della sua collega. Si è partiti dall’infanzia e l’adolescenza di Queen Mery, fino ad arrivare al grande successo televisivo avuto negli anni. L’ospite ha parlato dei suoi drammi e del momento in cui ha conosciuto Maurizio Costanzo. Tale evento ha segnato un punto di svolta imprescindibile nella sua vita, pertanto, è stato affrontato con minuzia. Inoltre, la De Filippi ha approfittato dell’ospitata per fare delle confessioni inedite su suo marito. Le confessioni sul passato di Maria De ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 ottobre 2020) Nella puntata di11 ottobre diIn è stata intervistataDe. La conduttrice Mara Venier ha affrontato nel dettaglio molti aspetti della vita della sua collega. Si è partiti dall’infanzia e l’adolescenza di Queen Mery, fino ad arrivare al grande successo televisivo avuto negli anni. L’ospite ha parlato dei suoi drammi e del momento in cui ha conosciutoCostanzo. Tale evento ha segnato un punto di svolta imprescindibile nella sua vita, pertanto, è stato affrontato con minuzia. Inoltre, la Deha approfittato dell’ospitata per fare dellesu suo marito. Lesul passato diDe ...

LucaDondoni : Mara Venier che si emoziona e le scendono le lacrime quando entra Maria De Filippi a #DomenicaIn significa qualcosa… - PBerluskony : RT @Saverio_94: Maria De Filippi fa l'ennesimo miracolo: far crescere #DomenicaIn (19.2%) - marcomiluzio87 : Non è che se ti fossi trombato Maria De Filippi, saresti stato Messi.. - AnimaCeleste : RT @Michele_Anzaldi: Domenica In ha riservato ieri a Maria De Filippi, il principale volto tv della concorrenza, uno spazio senza precedent… - HoMadopa : RT @Michele_Anzaldi: Domenica In ha riservato ieri a Maria De Filippi, il principale volto tv della concorrenza, uno spazio senza precedent… -