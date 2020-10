Lutto in casa Totti: morto papà Enzo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lutto in casa Totti: morto suo padre Enzo. Una triste notizia per l'ex capitano della Roma che vive quest'oggi il dolore più grande con la perdita del signor Enzo a soli 76 anni.Totti: morto il padre Enzocaption id="attachment 830042" align="alignnone" width="506" Totti (Getty Images)/captionDa quanto si apprende, il signor Enzo Totti, padre di Francesco, era affetto da gravi patologie, in ultimo era anche risultato positivo al Covid e ricoverato all’Ospedale Spallanzani. Sarebbe stato proprio Enzo a trasmettere al figlio la passione per i colori giallorossi. Il mondo del calcio e non solo è vicino al grande capitano della Roma nonché campione ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020)insuo padre. Una triste notizia per l'ex capitano della Roma che vive quest'oggi il dolore più grande con la perdita del signora soli 76 anni.il padrecaption id="attachment 830042" align="alignnone" width="506"(Getty Images)/captionDa quanto si apprende, il signor, padre di Francesco, era affetto da gravi patologie, in ultimo era anche risultato positivo al Covid e ricoverato all’Ospedale Spallanzani. Sarebbe stato proprioa trasmettere al figlio la passione per i colori giallorossi. Il mondo del calcio e non solo è vicino al grande capitano della Roma nonché campione ...

Lutto in casa Totti. E’ scomparso all’età di 76 anni, Enzo Totti, papà di Francesco. E’ deceduto all’Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del Covid-19. Enzo Totti era stato colpito da un ...

Lutto in casa Totti. E' scomparso all'età di 76 anni, Enzo Totti, papà di Francesco. E' deceduto all'Ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma a causa del Covid-19. Enzo Totti era stato colpito da un ...