Lazio | Tare | “Muriqi? Impossibile acquistarlo a queste cifre senza la pandemia”

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Interessanti dichiarazioni di Iglia Sporx in merito all’acquisto da parte delladi Vedat Muriqi, attaccante kosovaro precedentemente in forza al Fenerbahce. Il direttore sportivo dei biancocelesti ha infatti ammesso come l’emergenza Coronavirus abbia giocato un ruolo fondamentale nell’operazione: “la pandemia non avremmo potuto acquisVedat a(17,5 milioni più bonus, ndr). Anzi, forse non avremmo potuto proprio prenderlo in generale. E’ stata un’occasione nata grazie alla pandemia.”