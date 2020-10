Inter Miami, Matuidi: “Griezmann? Sarebbe il benvenuto…” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Griezmann? Il futuro dirà cosa succederà. Ma se un giorno vorrà venire, ovviamente sarà il benvenuto“. Blaise Matuidi, ora in forza all’Inter Miami, chiama il connazionale Antoine Griezmann. Intervistato ai microfoni di ‘Canal Football Club’, il centrocampista francese ha dato un consiglio a Griezmann, attaccante di proprietà del Barcellona e reduce da una stagione piuttosto complicata. “Antoine è ancora giovane ed è in uno dei club più grandi del mondo – ha precisato Matuidi -. Deve attraversare questo momento difficile che sta vivendo al Barcellona, ha ancora molti anni buoni in quel club e un contratto lungo“. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Griezmann? Il futuro dirà cosa succederà. Ma se un giorno vorrà venire, ovviamente sarà il benvenuto“. Blaise, ora in forza all’, chiama il connazionale Antoine Griezmann.vistato ai microfoni di ‘Canal Football Club’, il centrocampista francese ha dato un consiglio a Griezmann, attaccante di proprietà del Barcellona e reduce da una stagione piuttosto complicata. “Antoine è ancora giovane ed è in uno dei club più grandi del mondo – ha precisato-. Deve attraversare questo momento difficile che sta vivendo al Barcellona, ha ancora molti anni buoni in quel club e un contratto lungo“.

