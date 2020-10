GF Vip, Matilde Brandi finge di star male “Sei proprio una stron*a” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Al Grande Fratell Vip Matilde Brandi si sente male, dice di non riuscire a respirare, crisi di vomito: gli inquilini in subbuglio, è panico. Poi, batte il cinque con Enock: è solo uno scherzo Gli inquilini della Casa le urlano “Stron*a”, il web insorge e Matilde finisce per essere “asfaltata” per uno scherzo giudicato di pessimo gusto visto che tutti si sono spaventati, GF Vip, scherzi a go-go maArticolo completo: GF Vip, Matilde Brandi finge di star male “Sei proprio una stron*a” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 ottobre 2020) Al Grande Fratell Vipsi sente, dice di non riuscire a respirare, crisi di vomito: gli inquilini in subbuglio, è panico. Poi, batte il cinque con Enock: è solo uno scherzo Gli inquilini della Casa le urlano “Stron*a”, il web insorge efinisce per essere “asfaltata” per uno scherzo giudicato di pessimo gusto visto che tutti si sono spaventati, GF Vip, scherzi a go-go maArticolo completo: GF Vip,di“Seiuna stron*a” dal blog SoloDonna

infoitcultura : GF Vip, Matilde Brandi insulti omofobi in diretta: la rabbia dei fan - infoitcultura : Gf Vip, Tommaso Zorzi torna su Matilde Brandi: “Non mi guarda neanche più” - zazoomblog : Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi contro tutti. Matilde Brandi si infuria: Non rompermi il c… - #Grande… - AsiaDAuria : @Empathisme per quello che sono riuscita a capire: il gf ha dato un mandato dove i vip dovevano eleggere i comodini… - infoitcultura : Scherzo di Matilde Brandi al GF Vip: simula il vomito e il web s’infuria (VIDEO) -