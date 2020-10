Gabriel Garko dalla D’Urso sono andato al GF perché la Del Vesco parlava di noi

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 12 ottobre 2020)è stato ospite da Barbara D’Urso a “Live – non è la D’Urso”, e confessa che non era affattonel reality condotto da Alfonso Signorini per rendere pubblica la sua omo.….ualità, ma nella casa perché Adua Delstava parlando della loro relazione: “Non l’ho studiato a tavolino e non volevo pubblicità, da stasera non mi vedrete più in tv.entrato al Grande Fratello Vip non per fare outing, ma perché Adua stava parlando della nostra relazione, di cose che non mi piacevano, elì per dirle di non portare avanti questa manfrina. Quella sera non ho rivelato il mio orientamento, è stato Signorini, ho parlato del “segreto ...