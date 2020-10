Franceska Pepe nega, Vittorio Sgarbi sbotta: “Bugiarda, ti ho baciato e mi hai toccato l’ucce*lo” (VIDEO) (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scontro tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi A Live Non è la D’Urso è andato in scena l’attesissimo incontro/scontro tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, senza giri di parole, ha rinnegato di aver avuto un breve flirt con il Parlamentare. Stando all’influencer, tra i due c’è stato solamente un un incontro fortuito, avvenuto a tempo fa a Sanremo. La versione del critico d’arte è ben differente, infatti ha detto che con lei c’è stata una passione segreta durante una mostra. In poche parole ci sarebbe stato un momento di intimità dietro ad un quadro, m la ragazza ha seccamente smentito. Nel salotto di Barbara ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 ottobre 2020) Scontro traA Live Non è la D’Urso è andato in scena l’attesissimo incontro/scontro tra. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, senza giri di parole, ha rinto di aver avuto un breve flirt con il Parlamentare. Stando all’influencer, tra i due c’è stato solamente un un incontro fortuito, avvenuto a tempo fa a Sanremo. La versione del critico d’arte è ben differente, infatti ha detto che con lei c’è stata una passione segreta durante una mostra. In poche parole ci sarebbe stato un momento di intimità dietro ad un quadro, m la ragazza ha seccamente smentito. Nel salotto di Barbara ...

trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - thisbrokenwings : RT @Tristan__esdpv: IL VIDEO DELLA SERATA HO PIANTO SE SEI ARRABBIATO PERCHÉ NON TE L’HO DATA PUOI DIRLO FRANCESKA PEPE OPINIONISTA FISSA #… - x_wallflower_ : RT @Tristan__esdpv: IL VIDEO DELLA SERATA HO PIANTO SE SEI ARRABBIATO PERCHÉ NON TE L’HO DATA PUOI DIRLO FRANCESKA PEPE OPINIONISTA FISSA #… - 5Piccola : RT @oocgfvip5: Franceska Pepe: “se ti sei arrabbiato perché non te l’ho data puoi anche dirlo eh” #noneladurso #gfvip - Mirko799 : RT @mattinodinapoli: Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe: «In bagno insieme, ma non è successo nulla perché mi fai schifo» -

Ultime Notizie dalla rete : Franceska Pepe Franceska Pepe: “Insinuazioni disgustose di Myriam Catania. Ho avuto ex benestanti, mi godo la vita” Tv Fanpage Nuovo record stagionale per Live - Non è la d'Urso, Barbara festeggia il 16% e ringrazia sui social

C'era grande attesa in studio per l'arrivo a Live - Non è la d'Urso di Franceska Pepe, controversa concorrente del Grande Fratello recentemente eliminata dal reality. Nello scontro Pepe vs tutti, la ...

Franceska Pepe: 'Mai fatto niente con Vittorio Sgarbi'. Ma lui in diretta rivela che…

Franceska Pepe è protagonista di un faccia a faccia a Live - Non è la D’Urso. La modella 28enne, reduce dal GF Vip, si confronta con Vittorio Sgarbi. Arrivata al reality grazie al gossip che la vedeva ...

C'era grande attesa in studio per l'arrivo a Live - Non è la d'Urso di Franceska Pepe, controversa concorrente del Grande Fratello recentemente eliminata dal reality. Nello scontro Pepe vs tutti, la ...Franceska Pepe è protagonista di un faccia a faccia a Live - Non è la D’Urso. La modella 28enne, reduce dal GF Vip, si confronta con Vittorio Sgarbi. Arrivata al reality grazie al gossip che la vedeva ...