Crolla solaio di palazzo in costruzione: operaio in gravissime condizioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) E' avvenuto a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno: il crollo di una porzione di solaio di un edificio in costruzione ha provocato il ferimento di due operai. Il dramma si è consumato a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, e più precisamente in via della Liberazione, a ridosso … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

