Covid, allarme a Parigi: 17% dei test positivi. Gb, Johnson: "Tre livelli di lockdown" (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Non si può mollare". La fiamma del Covid non si spegne e, dopo che ieri si sono superati i 123mila casi al giorno in Europa , 37 milioni di contagi nel mondo e oltre un milione di morti, oggi, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Non si può mollare". La fiamma delnon si spegne e, dopo che ieri si sono superati i 123mila casi al giorno in Europa , 37 milioni di contagi nel mondo e oltre un milione di morti, oggi, ...

repubblica : Covid, in Piemonte adesso scatta l'allarme ricoveri negli ospedali - TgLa7 : #Covid: allarme Parigi, oltre 17% dei test positivi ++ Responsabile regionale salute: 'Dato mai raggiunto prima' - Adnkronos : #Covid, allarme in Francia: Macron parla alla nazione - Sergiofge1 : RT @Miti_Vigliero: Allarme Covid a Perugia, non ci sono più posti in terapia intensiva - euronewsit : Allarme Covid-19 in Belgio: entro il fine settimana probabili nuovi 10.000 casi -