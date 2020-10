Calci | spintoni e gestacci ai paparazzi Ma Belen ricorda chi l' ha creata ?

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Francesca GaliciRodriguez contro i: la sfida infinita che coinvolge ciclicamente anche gli uomini al fianco dell'argentinaRodriguez è uno dei pochi personaggi che non ha bisogno del cognome per essere identificata. Basta pronunciare il suo nome per capire che "oh meo deo" si sta parlando proprio di lei. È sbarcata in Italia con furore dall'Argentina nel 2004 per lavorare come modella, poi è arrivata anche la tv e oggi presenzia in conduzione nel programma del sabato sera Tu si que vales, l'unico talent in cui i presentatori sono marginali rispetto ai quattro giudici. Ha calcato palcoscenici importanti, ma è indubbio che gran parte della sua notorietà pre-social sia arrivata grazie al gossip. E nonostante questo, da anni Belu si scaglia contro i ...