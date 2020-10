Caffè al bar | bye bye contante | perché converrà pagare con la carta di credito

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Prendere un caffè al bar pagando con ladidiventa più conveniente, grazie ad un accordo tra Governo e gli operatori del settore. Il piano cashback dell’esecutivo per la lotta all’evasione fiscale, che regge sul limite per l’uso del denaroe sugli gli incentivi per i pagamenti elettronici, comincia a prendere forma. Con l’ok arrivato un paio di giorni fa a Palazzo Chigi si decreta l’azzeramento delle commissioni sugli acquisti condio bancomat fino a 5 euro. Questo vuol dire che fare ricorso al pagamento elettronico per un semplice caffè al bar sarà vantaggioso per tutti: il cliente eseguirà la transazione utile ad ottenere il Bonus Bancomat 2020 e il gestore del locale, ...