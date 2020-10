Bari, festa in ospedale senza mascherine: 20 tra medici e infermieri in quarantena, sospesi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Policlinico di Bari ha avviato le procedure di screening Sars-Cov-2 nei confronti dei 12 medici e 8 infermieri che nei giorni scorsi hanno partecipato in orario di servizio e senza Dpi a una festa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Policlinico diha avviato le procedure di screening Sars-Cov-2 nei confronti dei 12e 8che nei giorni scorsi hanno partecipato in orario di servizio eDpi a una...

HuffPostItalia : Il sindaco di Bari Decaro pubblica video di una festa su Facebook: 'Non piangete quando chiuderemo tutto' - fattoquotidiano : Festa in ospedale a Bari senza mascherine, poi postano le foto sui social: provvedimenti disciplinari per 12 medici… - rep_bari : Covid, festa in corsia al Pediatrico di Bari: positivo uno dei medici. Tampone per decine di colleghi: tutti sospes… - nigno11 : RT @LaGazzettaWeb: Bari, festa in ospedale senza mascherine: 20 tra medici e infermieri in quarantena, sospesi - Ilikepuglia : Bari, festa in ospedale al Giovanni XXIII: sospesi 20 tra medici e operatori coinvolti -