A dieci anni dalla legge sulla terapia del dolore anestesisti e rianimatori a congresso (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA – Si è concluso nella serata di ieri il primo dei tre weekend digitali del 74esimo Congresso nazionale Siaarti ('I CARE2020: Tecnologia e Umanizzazione nell'era del COVID.19', www.icarecongress. com). All'appuntamento congressuale del 9-11 ottobre (gli altri eventi sono programmati nei giorni 16-18 ottobre e 23-25 ottobre) hanno partecipato in connessione oltre 2100 anestesisti-rianimatori, a conferma di una partecipazione reale e compatta all'evento annuale della Società scientifica, pur in situazione di fruizione online.

